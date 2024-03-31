في استطلاع دوت الخليج.. زيادة في أعداد المصوتات بـ«بنعم» على تأثر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 12:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ أجاب نحو 26.7% من المشاركات بالتصويت بـ«نعم» على سؤال «هل ترين أن النوع عنصر مؤثر في تقييمات الأجور في مصر» بإجمالي 23 صوتًا، وذلك بارتفاع عن التصويت الماضي الذي بلغ 12 صوتًا في الاستفتاء تمثل 15% من إجمالي المصوتات.

26.7 % يؤكدن تفاوت الأجور بين الذكور والإناث بينما 53.5% يرفضن

ورأى 53.5% من المشاركات أن النوع ليس عنصرًا مؤثرًا في تقييمات الأجور في مصر، بعدما أجاب نحو 46 من الأصوات بـ«لا» مقارنة مع 48 صوتًا في الاستفتاء السابق، بينما اختار 19.8% إجابة «إلى حد ما» بإجمالي 17 صوتًا.

ولا تزال الفجوة في الدخل بين الرجل والمرأة قائمة، إذ تبلغ نحو 20% على الصعيد العالمي.

ويؤكد البنك الدولي أن المساواة بين الجنسين حق أساسي من حقوق الإنسان، كما تُعد مسألة إنصاف وعدالة، وتعاني الدول النامية والمتقدمة من أزمة عدم المساواة في الأجور بين الجنسين.

وتعرضت الحقوق المالية التى اكتسبتها المرأة مؤخرًا لانتكاسة جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية.

واعتبر البنك الدولي، أن النساء يمثلن نسبة 50% من تعداد السكان وأن تساوي معدلات التدخل بين الرجل والمرأة سيرفع الناتج المحلي لمصر بنسبة 34%.

ووفقًا لتقديرات منظمة العمل بلغ معدل المرأة فى القوى العاملة 47.4% عام 2022 مقارنة مع 72.3% للرجال.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة، بلغ عدد العاملين الذكور بمصر خلال 2022 نحو 23 مليونًا و767 ألف ذكر، مقابل 4 ملايين و 172 ألف أنثى، بينما بلغ عدد العاطلين مليونين و183 ألف عاطل، بواقع مليون و243 ألف عاطل من الذكور، ونحو 940 ألف عاطل من الإناث.