في استطلاع دوت الخليج.. 58%: الخدمات اللوجيستية لا تكفي احتياجات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 02:10 مساءً - فريق دوت الخليج _ زادت نسبة المصوتات بـ«نعم» في استبيان هذا العام حول سؤال «هل ترين أن الخدمات اللوجيستية المقدمة للمرأة مثل الحضانات ودور الرعاية الصحية منتشرة وكافية»، حيث استحوذت هذه الإجابة على 12 صوتًا بنسبة 14% من إجمالي الأصوات، مقارنة مع 10 أصوات تمثل 12.5% من إجمالي الأصوات في العام الماضي.

بينما اختار نحو 58% من المشاركات الإجابة بـ»لا» بإجمالي 50 صوتًا، وحصلت الإجابة «إلى حد ما» على 24 صوتًا بنسبة 28% من إجمالي الأصوات، مقارنة مع 20 صوتًا في استبيان العام الماضي.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلى 25.2 ألف دار، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المرأة وتحسن الرعاية الصحية لها، لتساهم في زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة ليبلغ 66.4% عام 2021، بعد أن كانت 58.5% في عام 2014، فيما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.85 طفل لكل سيدة في 2021، بعد أن كان من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014، فيما انخفضت نسبة وفيات الأمهات إلى 37 حالة لكل 100 ألف مولود في عام 2020، بعد أن كانت 52 حالة لكل 100 ألف مولود حي في 2014.

ومنحت القوانين المصرية العديد من التسهيلات للنساء للحصول على الخدمات اللوجيستية، حيث نصت المادة 73 من قانون الطفل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة موجودة فعلًا بإيواء أطفال العاملات.

وتقرر المادة 74 من قانون الطفل عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة.