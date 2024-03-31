نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات لقطاعي الصناعة والزراعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 03:14 مساءً - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور محمد معيط مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال والمصنعين.

وأكد معيط خلال الاجتماع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه للآلات والمعدات

وأوضح الوزير، أنه سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه من القيمة الإجمالية لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وقال وزير المالية أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.

الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا

ولفت أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل

وأوضح معيط، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف

وأشار وزير المالية، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.

وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.

حضر الاجتماع محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،