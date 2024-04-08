انت الأن تتابع خبر الاستهلاكية المدنية:تراجع الإقبال على الشراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، الاثنين: إن الإقبال في فروع المؤسسة تراجع خلال فترة منتصف الشهر لعدم وجود رواتب في ذلك الوقت، إضافة لتوفير المواطن لاحتياجاته.



وأكد القضاة في حديثه على أهمية دعم المنتج الوطني، مؤكدا ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعمل على حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها، من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة وفقاً للمواصفات والمقاييس الأردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين مما يحقق غاية المؤسسة من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن واحداث توازن واستقرار سعري وكمي وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والاستثنائية.



وتعمل المؤسسة وفق هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة ووضوح خطوط السلطة وترابط الوحدات الإدارية مكون من سبعة مديريات و5 وحدات وقرابة 69 سوقاً، وفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة.



وتحدث القضاة عن وجود 3 دفعات من التخفيضات على السلع كجزء من حمايه المواطنين من ارتفاع الاسعار.



وأشار لوجود تخفيضات بالتزامن مع العيد على الشوكولاته والسكاكر ووالتوفي وكل ما يلزم المواطن خلال فترة العيد.



كما تحدث المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش، عن ارتفاع أسعار سلع أساسية خلال شهر رمضان منها الدواجن بنسبة 35%.



وتحدث العموش عن 11 سلعة لا تخلو موائد الأردنيين منها في رمضان، والتي ارتفع منها 9 سلع مثل الأرز والخضراوات وغيرها.



ويرى العموش وجود "تخبط" بما يتعلق بعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص أسعار سلع ارتفعت، متحدثا عن ضرورة كانت موجودة في رمضان، بوضع سقوف سعرية للدواجن والثوم.



وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنّها لم تحدد خلال شهر رمضان الحالي أي سقوف سعرية؛ نظرا لاستقرار أو انخفاض الأسعار عن السنوات الماضية 2019-2023.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي ، أنها ومن أجل حماية المستهلكين وتمكينهم من الحصول على المواد الأساسية بشكل دائم وبسعر متاح للجميع، تحدد سقوفا سعرية لأهم أصناف السلع الأساسية في حال ظهور مغالاة بأسعارها نتيجة لتهافت المستهلكين عليها.



وأوضحت أن غالبية أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي انخفضت عما كانت عليه في سنوات سابقة، مبينة أن الانخفاض شمل أسعار الزِّيوت النباتية وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضراوات والسكر والأرز والدَّجاج، في وقت استقرت فيه أسعار اللُّحوم البلديَّة، وارتفعت أسعار اللُّحوم المستوردة بسبب ارتفاع كُلف الشَّحن.



وبينت أن أسعار 76 سلعة أساسيَّة من أصل 90 سلعة كانت مستقرة، وانخفضت أسعار 10 سلع، فيما ارتفعت أسعار 4 سلع بنسب طفيفة من أبرزها أصناف من اللُّحوم المستوردة.



ونشرت الوزارة بيانات حول انخفاض متوسط أسعار الزيوت النباتية وبيض المائدة وعدة أصناف من الخضراوات والسكر والأرز والدواجن ولحوم الضأن والعجل خلال شهر رمضان الحالي مقارنة مع الأعوام 2019- 2023.