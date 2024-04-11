منظمة: التجارة العالمية ستتعافى باطراد بعد تراجع نادر في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أبريل 2024 02:08 مساءً - – قالت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء إن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاما.

وذكرت المنظمة، ومقرها جنيف، أن تراجع الضغوط التضخمية من شأنه أن يساعد على زيادة حجم تجارة البضائع 2.6% في 2024 و3.3% في 2025 بعد انخفاض 1.2% العام الماضي. وتوقعت المنظمة في السابق زيادة 3.3% في 2024.

وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تعطل التجارة بسبب التوتر الجيوسياسي وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط حيث أدت الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.

ولم تنخفض التجارة العالمية إلا في عامين فقط قبل العام الماضي منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995. فقد تراجعت خمسة بالمئة خلال جائحة فيروس كورونا في 2020 وبأكثر من 12% خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.

وكان الطلب على الاستيراد ضعيفا جدا خلال 2023 في أوروبا، حيث كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم أكثر حدة.

وقالت المنظمة إن توقعاتها لعام 2024 مهددة بخطر التراجع وتتراوح من أقل من 1.6% إلى أكثر من 5.8%.