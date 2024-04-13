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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجوية النمساوية تلغي كل رحلاتها إلى إيران حتى 18… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 13 أبريل 2024 03:18 مساءً - سكاي نيوز _ قالت شركة الخطوط الجوية النمساوية اليوم الجمعة، وهي آخر شركة بغرب أوروبا لا تزال تسير رحلات إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.
وواصلت النمسا رحلاتها لإيران لفترة أطول من شركتها الأم لوفتهانزا الألمانية نظرا لقربها أكثر إلى طهران الذي يجعل إلغاء رحلات أمرا أكثر سهولة بالنسبة لها.
وحذت النمسا في وقت سابق الجمعة حذو ألمانيا وحثت مواطنيها على مغادرة إيران.
وقالت الشركة النمساوية في بيان “سيتم أيضا تعديل المسارات التي تمر عبر المجال الجوي الإيراني …إن سلامة ركابنا وأطقمنا لها الأولوية القصوى.”
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