وزير التموين: فتح نقاط استلام وتوريد القمح المحلي في 4…

دبي - احمد فتحي في السبت 13 أبريل 2024 07:11 مساءً - وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكرا في 4 محافظات والتي بدأت التوريد مبكرا وهي (جنوب سيناء، وطاميه بمحافظة الفيوم، وتوشكى بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد).

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

وأكد المصيلحي، على تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

وأضاف الوزير، أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال، بتشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مضيفا أنه وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وأن سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، مؤكدا أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.