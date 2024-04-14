انت الأن تتابع خبر بيانات وزارة الطاقة تشير لرفع المشتقات النفطية الشهر القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الصادرة اليوم الاحد، الى رفع المشتقات النفطية الشهر القادم بنسب مختلفة.

وأكدت البيانات، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثاني من نيسان الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر .

وبحسب البيانات التي صدرت عن الوزارة الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني سعرا بلغ 873 دولارا للطن، مقارنة بـ 871 دولارا معدل سعره في في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع 0.2 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 916 دولارا للطن، مقابل 912 دولارا المسجل في الأسبوع الأول، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 749 دولارا للطن إلى 770 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 المئة، وارتفع سعر الكاز من 797 دولارا للطن إلى 816 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 482 دولارا إلى 491 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة، فيما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في نيسان الحالي إلى 619 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في آذار الماضي والذي بلغ 638 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من نيسان الحالي ليصبح 92 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 91 دولارا معدل سعره في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.