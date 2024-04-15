مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل.. وتدعو لضبط…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 12:18 صباحاً - وكالات – أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة مجموعة السبع الذين عقدوا اجتماعا، يوم الأحد، عبر الفيديو “دانوا بالإجماع الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل”، مشددا على “وجوب ان يلتزم جميع الأطراف ضبط النفس”.

وكتب المسؤول الأوروبي على منصة (إكس) إثر المباحثات “مع قادة مجموعة السبع، نددنا بالإجماع بالهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل. على جميع الأطراف أن يلتزموا ضبط النفس. نواصل جميعا جهودنا لاحتواء التصعيد. إن وضع حد للأزمة في غزة في أسرع وقت، وخصوصا عبر وقف فوري لإطلاق النار، سيحدث فرقا”.

وأوضح ميشال أن الوضع في الشرق الأوسط سيكون أيضا موضع بحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأربعاء والخميس.

في غضون ذلك، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، إثر الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب بوريل على منصة (إكس): “عقب الهجمات الإيرانية على إسرائيل، دعوت إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء”. وأضاف “هدفنا هو المساهمة في احتواء التصعيد و(ضمان) أمن المنطقة”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوريل قوله “يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجوم الإيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل. هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد للأمن الإقليمي”.