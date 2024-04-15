تذبذب أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 3260 جنيها

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 10:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 3280 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 3300 جنيه، ليتراجع بعدها إلى 3260 جنيهًا.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها، وسط تزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس في السوق المحلية شهدت حالة من التقلبات منذ بداية تعاملات اليوم، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 3280 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 3300 جنيه، وتراجع بعدها إلى 3260 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 15 دولارًا لتسجل 2358 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 3726 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 2794 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 نحو 2174 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26080 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في السوق المحلية بنسبة 2.5 % وبقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 3200 جنيه، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتم عند 3280 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % وبقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند 2330 دولارًا، ولامست مستوى 2430 دولارًا، واختتمت عند مستوى 2343 دولارًا.

وأشار إمبابي، إلى أن تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية والسوق المحلية لمستويات تاريخية، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم ليتجاوز مستوى 48 جنيهًا في بعض البنوك.

وتوقع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في حالة الرد الإسرائيلي المرتقب على الضربة العسكرية الإيرانية، لمستويات قد تتجاوز 2600 دولار، وفي حال تجاوز الرد، قد يدفع الذهب لموجة من التراجع، وتهبط الأوقية لمستوى 2000 دولار، بفعل تزايد التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة لنهاية العام، مع تزايد معدلات التضخم الأمريكية.