مجلس الذهب العالمي: أسعار الذهب تضاعفت خلال 5 سنوات بفعل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال جون ريد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، إن أسعار الذهب تضاعفت خلال 5 سنوات بداية من عام 2019 ، مشيراً إلى أن هذا التطور ليسه له علاقة بضعف قيمة الدولار .

وأشار ريد، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، إلى أن الأوقية العالمية سجلت ارتفاعا بنحو 250 دولارا متأثرة بالتداعيات العالمية، بداية من جائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي على أن الذهب سلعة مستدامة تختلف تماما عن السلع الأخرى كالقمح والزيت الأكثر عرضة للاهلاك ، منوها بتعدين نحو 220 طن ذهب خلال العام الماضي بفعل زيادة معدلات الطلب والتداول من البنوك المركزية وصناديق استثمار الذهب.

وأشار إلى تحقيق السوق المصرية زيادة في معدلات نمو الذهب خلال العام الماضي 2023، مضيفا: “الذهب مصدر سلعي لتحقيق الاستقرار خلال فترة التقلبات، ويتم استخدامه كأداة استثمار “.

ولفت ريد إلى زيادة حجم إنتاج وتداول الذهب في الأسواق الناشئة، مثل الهند والصين، حيث تستحوذان على 50% من سوق الذهب العالمي حاليا، بعدما كانت تسيطر عليه السوق الأمريكية خلال ثمانينات القرن الماضي.