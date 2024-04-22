مال وأعمال

رئيس فنادق هابي لايف: خطة عرض القاهرة الكبرى في شكل جديد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس فنادق هابي لايف: خطة عرض القاهرة الكبرى في شكل جديد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 02:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية، رئيس مجموعة فنادق هابي لايف ، إن إستراتيجية وزارة السياحة لعرض القاهرة الكبرى في شكل جديد لتصل مدة الزيارة إلى 12 يومًا، تأتي ضمن البدء في تنفيذ بعد جديد للتسويق السياحي للقاهرة نفسها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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