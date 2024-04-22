نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس فنادق هابي لايف: خطة عرض القاهرة الكبرى في شكل جديد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 02:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية، رئيس مجموعة فنادق هابي لايف ، إن إستراتيجية وزارة السياحة لعرض القاهرة الكبرى في شكل جديد لتصل مدة الزيارة إلى 12 يومًا، تأتي ضمن البدء في تنفيذ بعد جديد للتسويق السياحي للقاهرة نفسها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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