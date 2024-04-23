وزير قطاع الأعمال: خطة لتطوير شركات صناعة الدواء بالتعاون مع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 01:11 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا؛ نظرا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.

وأشار عصمت، في بيان لوزارة قطاع الأعمال، إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.

وأضاف أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع في سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجري حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة في شركة العبوات الدوائية.

وأشار أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق.

وأوضح أن قطاع الدواء، التابع للوزارة، عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.

وأكد عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التي يجري التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين.

وأشار إلى الخريطة الاستثمارية التى أعدت وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علما بأن صناعة الدواء في مصر من بين كبرى صناعات الدواء في المنطقة.