إنفاق الموازنة العامة في الصين يصل إلى 985 مليار دولار الربع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:14 مساءً - شينخوا _ قال نائب وزير المالية وانغ دونغ وي في مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين،إن إنفاق الموازنة العامة في الصين توسع بنسبة 2.9% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 7 تريليونات يوان (985 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024.

وقال وانغ إن مختلف القطاعات سجلت نموا سريعا نسبيا في الإنفاق المالي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه، التي شهدت نموا بنسبة 13.1%.

كما شهدت القطاعات المتعلقة بالمجتمعات الحضرية والريفية نموا متسارعا في الإنفاق المالي، حيث سجلت نموا بنسبة 12.1 في المائة، وكذلك تلك المتعلقة بضمانات الإسكان، التي شهدت نموا بنسبة 7.8%.

وشهدت القطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتوظيف نموا في الإنفاق المالي بنسبة 3.7 في المائة، وسجلت قطاعات التعليم نموا بنسبة 2.5 في المائة.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضا أن إيرادات الموازنة العامة في الصين انخفضت بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي إلى 6.09 تريليون يوان في الربع الأول من العام الجاري.

وفي تقرير عمل الحكومة لهذا العام، تعهدت البلاد بمواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2024.

جدير بالذكر، أن بيانات الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء أظهرت، أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.