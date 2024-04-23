مال وأعمال

أسعار الذهب تعمق خسائرها مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تعمق خسائرها مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:14 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 2304.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0336 بتوقيت جرينتش.

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وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2318.80 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

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وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق أيضا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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