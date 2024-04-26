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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جانيت يلين: الاقتصاد الأمريكي قوي والتضخم يتحرك نحو مستواه… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أبريل 2024 10:15 مساءً - سكاي نيوز _ قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا، على الرغم من بيانات النمو في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.
وأضافت الوزيرة: “الاقتصاد الأمريكي يعمل بكل قوته والتضخم في طريقه نحو مستواه الطبيعي”.
وأشارت يلين إلى أن أداء الاقتصاد جيد للغاية، مؤكدة أن القراءة الأضعف من المتوقع ليست مثيرة للقلق، إذ أن مقاييس النمو الأساسي كانت قوية.
وذكرت وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 1.6 بالمئة خلال الربع الأول، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2022، وأقل من التوقعات البالغة 2.4 بالمئة.
وتوقعت الوزيرة استمرار اعتدال التضخم في تكاليف السكن مع استقرار الإيجارات، مضيفة أن نشاط سوق العمل ليس قويًا للدرجة التي تشكل فيها الأجور ضغوطًا تضخمية.
وقالت: “أعتقد أن الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار التضخم في الانخفاض نحو المستوى الطبيعي”.
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