نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد حافظ: مستويات الفائدة الحالية مناسبة لاحتواء التضخم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 02:08 مساءً - محمد عصام _ قال أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث بلتون المالية القابضة، إنه يتوقع أن يتم تثبيت مستويات الفائدة عند أسعارها الحالية في الغالب حتي نهاية عام 2024، فليس هناك داع لتخفيض الفائدة أو ممارسة مزيد من التشديد النقدي في هذا التوقيت. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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