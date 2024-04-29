وزير المالية يدعو السعوديين للاستثمار في مصر والاستفادة من…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – دعا وزير المالية الدكتور محمد معيط المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر، والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير، في ظل حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص وتعميق مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وزيادة مساهماته بالناتج المحلي، من خلال حزمة من التدابير والإجراءات والمبادرات الأكثر فعَّالية، واستهدافًا لنمو اقتصادي مستدام مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات الخاصة، وفرص العمل المنتجة.

ونوّه معيط بأن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالجوانب التي تحظى بتاريخ حافل من الشراكات الثنائية التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية ونظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية تحت شعار: «نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».

وأكد معيط الحرص على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية؛ لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا؛ امتدادًا للروابط التاريخية العميقة على المستويين الرسمي، والشعبي.

وتابع: وذلك على نحو يحقق الاستثمار الأمثل لفرص تطور ونماء العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «2030» بالبلدين، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات غير مسبوقة؛اتصالا بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا والحرب في غزة.