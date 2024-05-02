مال وأعمال

إبراهيم عشماوي: مفاوضات لطرح القطن والبتروكيماويات في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبراهيم عشماوي: مفاوضات لطرح القطن والبتروكيماويات في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 11:12 صباحاً - محمد أحمد – قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية – مصر، إنه جار التفاوض مع وزارتي البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام لطرح القطن والبتروكيماويات في البورصة.

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وأضاف عشماوي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جار البحث عن إضافة سلع جديدة في قطاع الحاصلات الزراعية والطاقة.

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ولفت إلى البورصة السلعية – مصر تستهدف جذب المصدرين خلال الفترة المقبلة، ملمحا إلى إمكانية طرح الكثير من المعاملات التجارية في البورصة، مشيرا إلى أن دور البورصة لا يقتصر فقط على تداول السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، منوها بإمكانية التنسيق مع البورصات الخارجية.

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وعن عودة تداول السلع المتوقفة، قال عشماوي إن البورصة ليست مسئولة عن تحديد موعد عودة التداول، منوها بأن ذلك يتوقف على الجهات التي تطرح السلع.

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وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية المنوطة بتحديد عودة تداول القمح على منصة البورصة، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الجهة المنوط بها عودة تداول السكر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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