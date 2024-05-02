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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 05:12 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقترب من 3 مليارات جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال العام المالي الحالي، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا.
وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن ما تم تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى فقط 715.7 مليون جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أى احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعى.
ذكر بيان الوزارة، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
ولفت البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
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