مال وأعمال

أدنوك الإماراتية: الطاقة الإنتاجية للنفط تصل إلى 4.85 مليون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية: الطاقة الإنتاجية للنفط تصل إلى 4.85 مليون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 10:11 صباحاً - سي إن بي سي _ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” على موقعها الإلكتروني إن الطاقة الإنتاجية للشركة بلغت 4.85 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 4.65 مليون برميل يومياً كانت قد أعلنتها في نهاية العام الماضي.

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وتخطط الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.

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وشهدت الدولة العضو في منظمة أوبك زيادة في أرقام إنتاجها الأساسية في العام الماضي، ويمكن أن ترتفع أكثر لأنها واحدة من الدول القلائل التي تعمل على تعزيز الطاقة الإنتاجية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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