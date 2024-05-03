مال وأعمال

أسعار الغذاء تواصل الارتفاع عالميا للشهر الثاني في أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغذاء تواصل الارتفاع عالميا للشهر الثاني في أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 09:14 مساءً - سكاي نيوز_ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

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وذكرت المنظمة، الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط ​​119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق.

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ومع ذلك كانت قراءة شهر أبريل أقل بنحو 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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