دانة غاز الإماراتية تستأنف الإنتاج في منشأة خورمور بإقليم…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 11:08 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن عودة الإنتاج في منشأة خورمور في إقليم كردستان العراق إلى مستوياته الاعتيادية بعد التوقف الأخير.

وتتجاوز السعة الإنتاجية اليومية للمنشأة الآن 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز و1100 طن متري من الغاز البترولي المسال و 15 ألف برميل من المكثفات.

ووفق بيان الشركة، يأتي استئناف العمليات الإنتاجية بعد إجراءات اتخذتها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان

وكانت الشركة قد علقت العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة لإدخال تغييرات إجرائية وتعزيز الإجراءات الأمنية، وذلك بعد تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور، لاعتداء من قبل طائرة مسيرة، مساء يوم الجمعة الماضي، الموافق السادس والعشرين من إبريل الماضي.