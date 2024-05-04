سهم أبل يحقق أفضل أداء يومي منذ 2022

دبي - احمد فتحي في السبت 4 مايو 2024 11:08 مساءً - سي إن بي سي_ قفز سهم أبل بحوالي 6% عند نهاية تعاملات أمس الجمعة، بعدما أعلنت صانعة الآيفون نتائج فصلية عن الربع الأول من 2024 أفضل من التوقعات. كما كشفت عن أكبر برنامج إعادة شراء أسهم في تاريخ أمريكا.

وحققت الشركة أرباحاً للسهم بقيمة 1.53 دولار وإيرادات عند 90.75 مليار دولار في أول 3 أشهر من العام الجاري. وتتجاوز تلك الأرقام التقديرات بأن تسجل أرباحاً للسهم بقيمة 1.5 دولار وإيرادات بقيمة 90.01 مليار دولار.

فيما كشفت عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار. لكن بشكل عام تراجعت مبيعات أبل بنحو 4%، فيما انخفض مبيعات آيفون بنسبة 10% في الربع الأول على أساس سنوي.

وأبقى محللو Bank of America على التوصية بشراء سهم أبل، لكنهم رفعوا السعر المستهدف له إلى مستوى 230 دولاراً من 225 دولاراً. وسط توقعات من جانب المصرف الأمريكي بإصدار مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي بأجهزة آيفون هذا العام.

كما أبقى محللو JPMorgan على زيادة وزن سهم أبل، مع رفع السعر المستهدف إلى 225 دولاراً من مستويات 210 دولارات، مشيرين في ذلك إلى مرونة الإيرادات السنوية لآيفون.

ورفع محللو مورجان ستانلي السعر المستهدف لصانعة الآيفون إلى 216 دولاراً من 210 دولارات، بدعم من الأداء الفصلي للشركة، والزيادة على أساس سنوي لشحنات آيفون إلى الصين في مارس.

وعند نهاية جلسة يوم الجمعة، قفز سهم شركة أبل بنحو 6% إلى 183.28 دولار. وبلغت القيمة السوقية مستويات 2.81 تريليون دولار. في أفضل أداء يومي منذ جلسة الثلاثين من نوفمبر 2022.