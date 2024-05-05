مال وأعمال

الإمارات تعلن عن كشف جديد للغاز في حقل هديبة بالشارقة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات تعلن عن كشف جديد للغاز في حقل هديبة بالشارقة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 5 مايو 2024 01:11 مساءً - – أعلنت إمارة الشارقة بالإمارات يوم السبت عن كشف جديد للغاز بحقل هديبة.

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وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان أن البئر الجديدة تحوي “كميات مبشرة” من الغاز.

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وأضاف “تم اكتشاف الحقل الجديد بعد أن حفرت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) بئرا في الأشهر الماضية، وستختبر البئر في الفترة القادمة لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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