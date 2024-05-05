نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات تعلن عن كشف جديد للغاز في حقل هديبة بالشارقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 مايو 2024 01:11 مساءً - – أعلنت إمارة الشارقة بالإمارات يوم السبت عن كشف جديد للغاز بحقل هديبة. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان أن البئر الجديدة تحوي “كميات مبشرة” من الغاز. وأضاف “تم اكتشاف الحقل الجديد بعد أن حفرت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) بئرا في الأشهر الماضية، وستختبر البئر في الفترة القادمة لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره”.

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