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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 420 ألف طن من القمح في ممارسة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 09:14 صباحاً - – قالت هيئة السلع التموينية في مصر يوم الأربعاء إنها اشترت 420 ألف طن متري من القمح في ممارسة دولية.
وذكرت الهيئة أن عملية الشراء اشتملت على 360 ألف طن متري من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني.
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