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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية: اتفاقيات بقيمة 39 مليار دولار خلال مؤتمر مستقبل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 10:11 مساءً - وكالات – وقع مشاركون في أعمال مؤتمر مستقبل الطيران، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، صفقات بقيمة إجمالية بلغت 39 مليار دولار خلال يومين.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، الإثنين، إلى أن الاتفاقيات شملت: شراء خدمات للطيران، وطائرات، وخدمات لوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والصيانة.
ووفق الوكالة، شهد اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران 2024، في الرياض، الإعلان عن 47 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة بقيمة 19 مليار دولار.
وشملت الصفقات خدمات الطيران، وأوامر شراء طائرات، والشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالصيانة والإصلاح والتجديد.
بينما سجل اليوم الثاني للمؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 – 22 مايو الجاري، توقيع 102 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية 20 مليار دولار.
ويواصل مؤتمر مستقبل الطيران فعالياته الأربعاء، بمشاركة أكثر من 30 وزيرا و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و7 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.
وتركز محاور المؤتمر على مسائل القدرات البشرية ومستقبل القطاع، وسبل التعاون وشبكة المنظمات بالطيران المدني، وملفات الاستدامة والابتكار والتقنية، وفرص الأعمال بالقطاع.
وشهدت فعاليات المؤتمر، إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في دورته الأولى، الذي أظهر مساهمة قطاع الطيران المدني في اقتصاد المملكة بـ 53 مليار دولار في 2023.
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