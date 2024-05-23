مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 مايو 2024 11:08 صباحاً - وكالات – ارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميريكة، الأربعاء، أن مخزونات الخام ارتفعت 1.8 مليون برميل إلى 458.8 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تنخفض 2.5 مليون برميل.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 227 ألف برميل يوميا.

وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع 1.3% خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين تراجعت 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض بنحو 700 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 116.7 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 400 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 676 ألف برميل يوميا.