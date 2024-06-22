مصر تكثف تحركاتها لجذب أعداد كبيرة من السائحين الروس

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يونيو 2024 11:16 مساءً - العربية نت.. تعتزم الحكومة المصرية تكثيف جهودها لتعزيز حركة السياحة الوافدة من روسيا خلال موسم الشتاء المقبل. وفي هذا الإطار، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي، عدداً من اللقاءات مع مجموعة من شركات السياحة ومنظمي الرحلات الروس المتعاملين مع المقصد السياحي المصري.

وتناولت اللقاءات مناقشة الخطط التشغيلية لهذه الشركات بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الموسمين السياحي الصيفي الحالي، والسياحي الشتوي القادم، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجههم للعمل على حلها.

وتم إطلاع ممثلي الشركات الروسية على الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة وما سيتم من تعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهذه الشركات في هذا الشأن خلال الفترة القادمة للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في السوق الروسية.

وخلال اللقاءات، جرت مناقشة جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة منه، كما جرت مناقشة تنظيم رحلات تعريفية خلال الفترة القادمة للوكلاء السياحيين ومسؤولي المبيعات بشركات السياحة ومنظمي الرحلات لزيارة المقصد السياحي المصري، لاسيما منطقة الساحل الشمالي التي تعد أحد المقاصد السياحية المصرية للتعرف على ما تشهده من أعمال تطوير.

فيما أشار ممثلو شركات السياحة ومنظمي الرحلات، إلى قيامهم بوضع “منتج السياحة الثقافية”، لاسيما “منتج القاهرة الثقافي الجديد”، وما يضمه من أماكن سياحية وأثرية على البرامج السياحية التي يقومون بتنفيذها للمقصد السياحي المصري كأماكن اختيارية يمكن زيارتها إلى جانب زيارة مدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ ولاسيما بعدما قام عمرو القاضي باطلاعهم على هذا المنتج السياحي الجديد خلال لقائه بهم في المعرض السياحي الدولي الذي عُقد بالعاصمة الروسية موسكو في شهر مارس الماضي.

وفي السياق، عقد “القاضي” لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونية الروسية، استعرض خلالها مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من دولة روسيا إلى مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن السوق الروسية من الأسواق السياحية المستهدفة. كما عقد لقاءً مع ممثلي إحدى شركات الإنتاج التلفزيونية الروسية حيث جرت مناقشة تصوير محتوى فني في مصر.