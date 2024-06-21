وزير المالية التركي: التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير

دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يونيو 2024 06:14 مساءً - _ قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعاً تباطؤ التضخم إلى نحو 15% العام المقبل، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وقال شيمشك “يُحتمل أن يصل التضخم إلى ما يقل قليلا عن 40% أو يزيد قليلا على 30% في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15% قبل أن يتراجع إلى أقل من 10%”.

وأضاف “بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه”.

التضخم في تركيا خلال الفترة الماضية

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في مايو، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي، خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.

وقال شيمشك “سيقترب عجز الحساب الجاري على الأرجح من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6% العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة”.

وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.