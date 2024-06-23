مال وأعمال

مشكلة فنية تجبر طائرة بوينج 777 على العودة إلى أمستردام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مشكلة فنية تجبر طائرة بوينج 777 على العودة إلى أمستردام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 11:08 مساءً - – ذكرت هيئة المراقبة الجوية في هولندا أن طائرة بوينج 777 تشغلها شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) عادت إلى مطار سخيبول في أمستردام اليوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشكلة فنية لم تحددها.

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وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الرحلة (كيه.إل.إم 705) المتجهة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حوّلت مسارها فوق بلجيكا المجاورة بعد أن طلبت الهبوط كإجراء احترازي.

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ولم تتضح المشكلة بعد، وقالت (كيه.إل.إم) إن سلامة الركاب وأفراد الطاقم لم تكن أبداً في خطر وإنها ستستخدم طائرة بديلة للرحلة.

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وأظهرت لقطات على موقع (فلايت رادار 24) أن طائرة بوينغ 777 عادت إلى مطار سيخيبول.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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