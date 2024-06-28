الكشف موعد عرض فيلم Baby John لفارون دهوان

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف الموعد الرسمي المقرر لطرح فيلم فارون دهوان الجديد للعرض بعنوان Baby John، كأحدث مشروع أكشن للفنان الهندي الشاب.

ووفق انديا توداي، تقرر طرح الفيلم في موسم اعياد الكريسماس، نهاية عام 2024 الجاري، بالتزامن مع طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد.

وتم الاعلان عن ضم روهيت سراف لأبطال فيلم Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari، بمشاركة فارون دهوان وجانهافي كابور.

ووفق انديا توداي، افيلم كان قد تم الاعلان عن ضم سانيا مالهوترا له، لتستكمل به مجموعة مميزة من الفنانين الكبار في بوليوود.

وطرح النجم الهندي الشاب فارون دهوان لقطات أولى من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Baby John.

ونقل موقع انديا توداي لقطات من كواليس تصوير مشاهد الفيلم، الذي وصفه دهوان بأنه احد اصعب الأفلام التي عمل بها.

تسريبات

كشفت تسريبات عن اختيار الممثلة الشابة سانيا مالهوترا، لتؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد للممثل الشاب فارون دهوان.

ووفق انديا توداي، الفيلم الجديد لدهوان، سيطرح بعنوان VD18، وسيكون من اخراج المخرج Atlee، وتجري حاليا اعمال التصوير به.

وجه جديد

و بعد انضمامها رسميا لفريق العمل، سيكون فيلم المخرج Atlee الجديد هو الظهور الأول للممثلة الصاعدة في بوليوود "كيرثي سيوريش".

ووفق موقع انديا توداي، هذا الفيلم الجديد للمخرج Atlee، سيكون من بطولة نجم بوليوود الشاب فارون دهوان، وسيقدم فنانة جديدة لبوليوود للمرة الأولى.