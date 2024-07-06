عمان.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو 0.8% بالربع الأول من 2024

دبي - احمد فتحي في السبت 6 يوليو 2024 06:14 مساءً - سكاي نيوز_ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 10 مليارات و442 مليون ريال عُماني (نحو 27 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والبالغة 10 مليارات و362 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.

وأفادت وكالة الأنباء “العمانية” أن البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن أنشطة النفط الخام بلغت مليارين و996 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 4.4 بالمئة.

وانخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 524 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.

وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمئة مسجلة بنهاية الربع الأول من العام بما قيمته 7 مليارات و188 مليوناً و500 ألف ريال عُماني مقارنة مع 6 مليارات و920 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من العام 2023.

وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارين و18 مليوناً و400 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و912 مليوناً و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2023.

فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 277 مليون ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 4 مليارات و893 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.