مال وأعمال

عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:15 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر انخفض إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو على أساس سنوي.

predco_adv_2021

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%)، ومجموعة الاقمشة بنسبة (-7.0%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-2.8%).

E-Bank

وجاء تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).

BonatMisr

ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، ومجموعة الاحذية بنسبة (2.5%)، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.7%).

HapiSalonWhite

وسعيا لكبح التضخم رفع البنك المركزي المصري المصري أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار لتعويم العملة المحلية.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا