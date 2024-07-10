نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:15 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر انخفض إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%)، ومجموعة الاقمشة بنسبة (-7.0%)، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-2.8%). وجاء تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%). ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، ومجموعة الاحذية بنسبة (2.5%)، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.7%). وسعيا لكبح التضخم رفع البنك المركزي المصري المصري أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار لتعويم العملة المحلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتباطأ إلى… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.