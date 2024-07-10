صادرات مصر الزراعية تقارب 5 ملايين طن في النصف الأول من 2024…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:15 مساءً - تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقرير النصف سنوي لصادرات مصر الزراعية من د سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر، والذي يشير الى ان إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الاول من عام 2024 قد وصل الى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 الف طن عن العام السابق،

وأشار التقرير إلى أن القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية تقدر بنحو 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023،

وقال فاروق إن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية تمثل ركيزة اساسية لحركة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدى بالعملة الأجنبية.

وأكد وزير الزراعة أن هناك دعم مستمر لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي، وذلك بهدف تحقيق حلم الوصول الى 100 مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول 2030, ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة اساسية في الدخل القومي للدولة المصرية.

ومن جانبه أشار د سعد موسي بأن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للاسواق العالمية، مضيفا أن الحجر الزراعي يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز صادرات مصر الزراعية من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الأسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي.

أضاف أنه على الرغم من وجود العديد من التحديات الاقليمية والدولية الا ان المنتج الزراعي المصري يغزو أكثر من 160 دولة لأكثر من 350 سلعة زراعية.

وأشار تقرير الحجر الزراعي إلى أن أهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت في الترتيب الأول بكمية تعدت 2 مليون طن، ثم البطاطس في المركز الثاني بكمية تعدت 930 الف طن ، ثم جاء البصل في المركز الثالث بكمية بلغت نحو 131 ألف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو 84 ألف طن

وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت 72 ألف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف 64 الف طن، وجاءت الطماطم والفروالة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بكميات بلغت 37، 21 ، 16، 10 ، 9 ألف طن على التوالي.