نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث سبل زيادة حجم استثمارات الشركات اليابانية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماعا؛ لبحث سبل زيادة حجم استثمارات الشركات اليابانية في السوق المصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة شارب اليابانية، أوكيتسو، ومسئولي مجموعة العربي.

وقال رئيس الوزراء إن حرصه على حضور مراسم توقيع عقد الشراكة بين مجموعة العربي وشركة شارب اليابانية، اليوم؛ بهدف إرسال رسالة واضحة من الدولة المصرية تؤكد استمرار دعم مؤسسات القطاع الخاص، والسعي لتعزيز دوره فى مختلف المجالات والقطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التى أجراها مؤخرا لمصنع مجموعة العربي، التي عدّها “من أهم الكيانات الصناعية في مصر والمنطقة”.

ولفت إلى أن المجموعة تدير أعمالها من خلال 19 شركة تجارية وصناعية وطبية وخدمية، وتصنع 4000 منتج مختلف من خلال مجموعة علاماتها التجارية العالمية، كما تصدر منتجاته إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، وتضم أكثر من 45 ألف عامل بفروع المجموعة داخل مصر وخارجها.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة بين مجموعة العربى وشركة “شارب” اليابانية، احدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية وصناعة الأجهزة المنزلية.

وأكد ما تتمتع به مصر من مقومات وامكانات، تجعلها محورا للصناعة، باعتبارها إحد كبريات الأسواق في الشرق الأوسط، والمنفتحة على الأسواق الأخرى بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية بالإضافة إلى تنافسية العمالة المصرية،

وقال مدبولي إن تلك الشراكة ستعود بالنفع على كل من مجموعة العربى وشركة “شارب”، كما ستعود بالنفع على الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى ككل في ظل توجه الدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى اهتمام الحكومة بقطاع الصناعة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات، التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونمو حجم الصادرات المصرية لمختلف الاسواق.

ولفت مدبولي في هذا الصدد إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مع وجود وزير للاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم هذا الملف، ويحقق الاهداف المرجوة.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم العربي، إلى أن التعاون مع شركة “شارب”اليابانية بدأ منذ عام 2002، مضيفاً: “لدينا العديد من المنتجات المتنوعة بالتعاون مع الشركة”.

ولفت العربي إلى الاتفاق على شراكة فعلية في أرض جديدة، وسيكون هناك تعاونا كبيرا بين المجموعة والشركة، لتطوير المنتجات التي تنتج في مصر لتناسب احتياجات المنطقة، والدول التي ستصدر إليها، مثل دول إفريقيا، والشرق الاوسط، مؤكدًا التطلع لتوسيع حجم التصدير للعديد من دول العالم.