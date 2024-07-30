رئيس الوزراء: طرح إدارة المطارات والمرافق العامة على القطاع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن إدارة المطارات والمرافق وأصول الدولة للشراكة مع القطاع الخاص لا يعني بيعها، وإنما التشغيل والإدارة فقط.

أضاف أن هدف هذه الطروحات هو تعظيم العائد على أصول الدولة وزيادة الإيرادات والوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة في تقديم الخدمات.

وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص مهم وضروري للخروج من أزمات الاقتصاد، مؤكدًا أن 2025 سيكون عام التعافي من الأزمات.

وقال أن معدلات النمو اقتربت قبل الأزمات الأخيرة من مستوى 6% وهي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ولكن بعد كورونا وظهور تحديات وصدامات إقليمية ودولية، تأثرت معدلات النمو.

وأكد أن الحكومة تأمل تحقيق معدلات تزيد على 5.5% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.