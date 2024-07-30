مال وأعمال

رئيس الوزراء: لم يكن في الحسبان تراجع إيرادات قناة السويس من…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لم يكن في الحسبان تراجع إيرادات قناة السويس من… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إنه لم يكن هناك أي توقع ولم يكن في الحسبان، تراجع إيرادات قناة السويس من مستوى 800 مليون دولار إلى 300 مليون دولار شهريًا، ولكن هذا حدث بالفعل بسبب تداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر.

predco_adv_2021
BonatMisr

وأكد مدبولي أن التقلبات الدولية والإقليمية بات من الصعب توقع تداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد، لكن الحكومة تعمل على مواجهة ومعالجة التبعات الناتجة عن هذه التطورات.

E-Bank

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: لم يكن في الحسبان تراجع إيرادات قناة السويس من… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا