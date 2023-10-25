جماهير سيلتيك تتحدى الجميع فى أبطال أوروبا بدخلة تاريخية لـ فلسطين.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:40 مساءً - حرصت جماهير سيلتك الاسكتلندي على دعم فلسطين، وذلك خلال مواجهة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، والمقامة حاليا على ملعب "سيلتيك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. سيلتيك ضد أتلتيكو مدريد

ويتعرض الشعب الفلسطيني، لهجوم غاشم، من قبل قوات الكيان الصهيوني، على مدار أكثر من أسبوعين، تسببت في استشهاد أكثر من 6 ألاف شخص.

وقامت جماهير سيلتيك، برفع علم فلسطين، بعدد كبير فى مدرجات ملعب المباراة، قبل إنطلاق مواجهة أتلتيكو مدريد فى دوري الأبطال.

ورفعت جماهير الفريق الاسكتلندي، علم فلسطين، رغم التحذيرات التى تلقاها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بفرض عقوبات على النادي حال رفع أعلام فلسطين خلال اللقاء.

جماهير سليتيك جماهير سليتيك

جماهير سليتيك جماهير سليتيك

جماهير سليتيك جماهير سليتيك

مدرجات سيلتيك مدرجات سيلتيك

اعلام فلسطين في المدرجات اعلام فلسطين في المدرجات

علم فلسطين علم فلسطين

جماهير سيلتيك