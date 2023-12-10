نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من المواطنين بجميع مراكز ومدن دمياط في الساعات الأخيرة من أول أيام انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انتظام عملية تصويت الناخبين بعد فتح اللجان للفترة الثانية بجميع المراكز والمدن، وذلك قبل غلق اللجان في أول أيام انتخابات الرئاسة بما يقرب من ساعة تقريبا، والتي تستمر حتى الثلاثاء ١٢ ديسمبر.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

وأكدت محافظ دمياط، رفع درجة التأهب للتيسير على الناخبين بمقار الانتخابات خلال عملية التصويت، مؤكدة على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن على المتابعة المستمرة والمرور الدوري على لجان الانتخابات للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان وتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي لخروج المشهد الانتخابي بالشكل اللائق.

وقالت محافظ دمياط، إن اللجان بجميع المراكز والمدن تشهد إقبالا كبيرا منذ فتح اللجان فى التاسعة صباحًا، كما دعت المواطنين بالنزول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته وأداء حقه الانتخابى.