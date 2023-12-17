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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 18 مسجدًا جديدًا.. الجمعة القادمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف أ.د/محمد مختار جمعة عن افتتاح 18 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة، الموافق 22 / 12 منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد و4 مساجد صيانة وتطوير.
وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى. ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 417 ) مسجدًا منها ( 322 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 95 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22/ 12/ 2023 م عدد (11439) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(613) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد أبو العمايم– قرية أبو العمايم– مركز بيلا
2. مسجد أبو سعيد الكبير – قرية أبو سعيد – مركز الرياض
3. مسجد بشلا الكبير – بشلا– الرياض غرب
مديرية أوقاف أسيوط
4. مسجد الرحمن – قرية ريفا - أسيوط
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد عبد الكريم عويس –نديبة– مركز دمنهور
6. مسجد الجنبيهي القبلي – المنشية الإبراهيمية – مركز دمنهور
مديرية أوقاف الجيزة
7. مسجد الشرقي أبو العباس - العياط
8. مسجد الرحمن – الجبانة – مدينة 6 أكتوبر
مديرية أوقاف المنوفية
9. مسجد عطعوط - المنقدي - أشمون
10. مسجد النصر – العراقية – الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
11. مسجد السلام – كفور النيل – مركز الفيوم شمال
12. مسجد الرحمن – عزبة اليوزباشي – طامية
مديرية أوقاف بني سويف
13. مسجد عمر بن الخطاب- عزبة محمد خالد – أطواب - الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية
14. مسجد البساينة– عزبة البساينة– رضوان أبو كبير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. مسجد الكبير – الحي – الصف
مديرية أوقاف الأقصر
2. مسجد الكبير - الرياينة - أرمنت
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد خالد بن الوليد – الشيخ ركاب – الجبلاو - مركزقنا
4. مسجد العتيق – الصالحية - قنا