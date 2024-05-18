الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء ABHA x Alahly مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء ABHA x Alahly مباراة الأهلي وأبها دون تقطيع، يحل أبها ضيفًا على الأهلي في ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الأهلي يدخل المباراة وهو يريد الحفاظ على المركز الثالث في دوري روشن السعودي وسط منافسة قوية من التعاون الرابع.

موعد مباراة أهلي جدة وأبها

يستضيف نادى أهلي جدة السعودي، في التاسعة مساء اليوم السبت، منافسه أبها في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، في المقابل، ويأتي فريق أبها فى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

رصيد الأهلي في دوري روشن



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز فى هذا للقاء لتأمين المركز الثالث وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، خاصة بعدما ضمن الهلال لقب البطولة والنصر وصافة الدوري.

وفي المقابل، يضع فريق أبها بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني أهمية كبرى للمباراة لخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول التريب، خاصة بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3-1 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

التشكيل المتوقع لفريق أهلى جدة



حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: عبد الله العمار، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، ميريح ديميرال

الوسط: فرانك كيسييه، زياد الجهني، ألان سان مكسيمان

الهجوم: رياض محرز، فراس البريكان، روبرتو فيرمينو

وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي وأبها عبر تطبيق شاهد.