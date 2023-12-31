نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحزن والدموع.. دفن جثمان العريس المقتول بمسقط رأسه في العياط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيع المئات من أهالي قرية السعودية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، جثمان الشاب العريس الذي لقى مصرعه على أيدي مجموعة من الخارجين على القانون، إلى مثواه الأخير.



حيث أستقبل الأهالي وعائلة العريس المقتول بالحزن والدموع، جثمانه بعد خروجها من مشرحة زينهم والتصريح لذويه بدفنها بمسقط رأسه.



وقام الأهالي بالصلاة على جثمان الشاب العريس بأحد المساجد الكبرى في قريته، والتوجه به إلى مدافن القرية لدفن الجثمان.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز العياط، التابع لمديرية الأمن بالجيزة، على جثة شاب مذبوحا وملقى بأحد مصارف المياه في ظروف غامضة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لشاب يدعى أحمد.م.ق، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويقطن بقرية السعودية التابعة لمركز العياط بالجيزة، ويعمل عامل يومية، ومتزوج منذ شهرين، ووالده يعمل غفير، ومشهود له بحسن السمعة والطيبة، ووجدت جثته بها طعنتين بالبطن، وذبحة بالرقبة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وتشكل فريق أمني لكشف غموض الحادث والقبض على المتهمين.

كان قد ورد بلاغا لقسم شرطة العياط، بقيادة الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب في العشرينات من عمره مقتول وملقى على أحد مصارف المياه على حدود قرية السعودية بالعياط.

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