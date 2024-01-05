نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لظهور حالات مرض الجديري بين طلاب المدارس.. وتوجيهات بالتباعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة اجراءاتها الاحترازية عقب ظهور حالات مرضية معديه لمرض الجديري بين طلاب المدارس.

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن انتشار مرض الجديري المائي بالمدارس، وتزامنا مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وفقا للجداول المعلنة، تم إصدار عدة تعليمات هامة للمدارس وأولياء الأمور للتعامل مع تلك الأمراض المعدية.

وأكد المصدر، بأن هناك تعليمات تم توجيها لجميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للتصدي لمرض انتشار الديرية المائي بعد ظهور بعض الحالات به بين طلاب المدارس.

واوضح المصدر، بأن التعليمات جاءت بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للطلاب المصابين بعذر مرضي أو الجديري المائي وتمنعهم من حضور الامتحان.

وأشار المصدر، إلى أن التعليمات شملت أيضا مخاطبة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس خلال فترة الامتحانات، والحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب.

وأضاف المصدر، لا بد على أولياء أمور الطلاب بإحضار أدوات شخصية لكل طالب (كمامة- مطهر) والإبلاغ عن أي حالات مرضية تصيب أبناءهم للتعامل معها فورًا.

وكانت قد اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي

وجاء نص الخطاب، أنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة عن يوم الاثنين الموافق ٢٠٢۳/۱۱/۲۷ أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المحافظات، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من المرض مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

وعلى صعيدا آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم، في حالة حدوث عذر مرضي ويستطيع الطالب حضور الامتحان يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة والمستندات الدالة على العذر المرضي وكتابة تعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر على أداء الامتحان ويتم عقد لجنة خاصة للطالب.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة حدوث عذر مرضي أو إصابة الطالب بالجديري المائي ولم يتم شفاءه وخاصة إنه يحتاج لمده 21 يوما إجازة، يتم تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة علي ذلك وطلب تأجيل الامتحان لدور يوليو مع الاحتفاظ مع الدرجات ويحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان يوليو.