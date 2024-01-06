نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي الدقي يزور كنيسة السيدة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد الميلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، باقة من الزهور ودرع تذكاري إلي كنيسة السيدة العذراء مريم، لتهنئتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

وقدم رئيس حي الدقي، خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار.

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