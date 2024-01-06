أخبار مصرية

رئيس حي الدقي يزور كنيسة السيدة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي الدقي يزور كنيسة السيدة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد الميلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، باقة من الزهور ودرع تذكاري إلي كنيسة السيدة العذراء مريم، لتهنئتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد. 
وقدم رئيس حي الدقي، خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار.

IMG-20240106-WA0078
IMG-20240106-WA0078
IMG-20240106-WA0077
IMG-20240106-WA0077
IMG-20240106-WA0076
IMG-20240106-WA0076
IMG-20240106-WA0075
IMG-20240106-WA0075
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا