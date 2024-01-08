القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تقصف سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 10:30 مساءً - أعلنت فصائل فلسطينية، أنها قصفت سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة ، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وتشن إسرائيل منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وقتلت ما يقرب من 23 ألف شهيد.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.