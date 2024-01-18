السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ 16 متهماً بقتل الطفلة بسنت في بولاق الدكرور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 04:33 مساءً - عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الخميس، 16 متهمًا بأحكام متفاوتة ما بين 5 إلى 10 سنوات في قضية مقتل الطفلة بسنت، التي لقيت حتفها بطلق نارى أثناء تصادف تواجدها بالشارع، لشراء بعض طلبات المنزل، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية لجلسة

وقضت المحكمة على المتهمين من الثامن لـ السادس عشر بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بالسجن 5 سنوات للمتهمين "أ.س" و "م ،ح"، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين "د.ن" و "أ .أ" و "م .ن"، وأيضا بمعاقبة المتهم "ع. ك" بالسجن سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة المتهم "ح .أ".

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وأحالت النيابة العامة 16 متهما وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022.

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة "بسنت" المعروفة باسم "شيماء" وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق نارى.

وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري من المشاجرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم ضبط الجناة طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير طبي واف عن كيفية وأسباب الوفاة، كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة.