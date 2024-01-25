مصر تهزم تونس وتتأهل إلى نهائى أمم أفريقيا لليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره التونسى بنتيجة 30/25 فى لقاء دور نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة، وتختتم السبت المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ليتأهل إلى النهائى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/12 لصالح الفراعنة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس المرمى، ومحمد سند ويحيى الدرع. وينتظر منتخب الفراعنة الفائز من لقاء الرأس الأخضر مع الجزائر لمقابلته السبت فى النهائى للمنافسة على حسم تذكرة الوصول لأولمبياد باريس.

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز فى دور ربع النهائى أول أمس الثلاثاء على أنجولا بنتيجة 37/25 ، بينما فاز منتخب تونس لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 37/24 بنفس الدور .

وتأهل منتخبات مصرو الجزائر والرأس الأخضر وتونس إلى بطولة العالم 2025 المقبلة ويتبقى حجز بطاقة خامسة من خلال مباريات تحديد المراكز .

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز الخامس على التوالى بالإنتصار على تونس بعد الفوز على أنجولا فى ربع النهائى ، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات فى ظل الفوز على غينيا بنتيجة 33/15 بأولى مواجهاته بالبطولة فى مباراة شهدت تألق كريم هنداوى حارس مرمى المنتخب الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة ثم الفوز على الكونغو برازافيل 34/19 فى مباراة شهدت تألق اللاعب مهاب سعيد و زميله أحمد سيسة و أخيرا على الكاميرون بنتيجة 35/16 ليتأهل متصدرا المجموعة الثانية.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992 ،2000 ،2004 ،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.