تفاعل جمهور معرض الكتاب مع عروض التنورة التراثية لقصور الثقافة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:33 مساءً - ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، عددا من العروض الفنية والاستعراضية على مسرحي بلازا 1، وبلازا 2، في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وعلى مسرح بلازا "1" شهد أول أيام المعرض عرضا فنيا لفرقة التنورة التراثية وقدمت فقراتها "المزمار الصعيدي، التنورة الاستعراضية"، باستخدام آلات الطبلة والمزمار، وتفاعل معها الجمهور تفاعلا كبيرا بالغناء والتقاط الصور.

وتشهد باقي أيام المعرض تقديم الكثير من العروض لعدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة ومنها فرق شبين القناطر للآلات الشعبية، وكورال أطفال مركز الجيزة، والنيل للآلات الشعبية، والشلاتين التلقائية، وغيرها.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنفذها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.

وتطرح هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، صالة1 – جناحB3 تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

التنورة بمعرض الكتاب

التنورة فى معرض الكتاب

التنورة



