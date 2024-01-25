حضور بارز لتنسيقية شباب الأحزاب فى أول أيام معرض القاهرة للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:33 مساءً - شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في أول أيام الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور وفد كبير من أعضائها ساهم في مساعدة رواد المعرض في انتقاء الكتب والمؤلفات المختلفة.

وشهد جناح تنسيقية شباب الأحزاب بمقر معرض القاهرة الدولي، إقبالاً كثيفاً من الجمهور، حيث تم عرض كتاب "ويبقى الأثر" والذي يتناول السيرة الذاتية للنائب الراحل أحمد زيدان عضو التنسيقية.

واستعرض أعضاء التنسيقية إصداراتهم في معرض الكتاب، والتي يبلغ عددها 11 إصدارا جديداً تتنوع بين المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية.

ومن المقرر أن تنظم التنسيقية يوم السبت المقبل، ندوة بعنوان "الحوار الوطني.. حصاد المخرجات"، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، يليها حفل توقيع كتاب "ويبقى الأثر".